Informations pratiques

La photographie d’art sera à l’honneur à l’occasion de l’exposition temporaire « Solitudes insulaires » par le photographe Klavdij Sluban. 19 et 20 septembre Abbaye de La Celle Var

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visites guidées (se renseigner par téléphone pour le programme détaillé au 04.83.95.18.70)

Abbaye de La Celle 9 Place des Ormeaux, 83170 La Celle, France La Celle 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0483951870 https://abbayedelacelle.fr Construit sur les vestiges d’une villa romaine qui produisait principalement du vin, le site débute au XIe siècle son histoire monastique.

À la mort de la dernière moniale en 1692, le monastère est définitivement abandonné et transformé en ferme. Il conservera cette activité jusqu’à la Révolution française après laquelle il fera l’objet d’une succession d’acquisitions, en 1792 tout d’abord comme bien national puis en 1938 par la famille Fournier pour y créer un hôtel de luxe.

En 1990, la commune de La Celle fait valoir son droit de préemption pour acquérir l’abbaye et entame les premiers travaux de restauration avant de la céder en 1992 au Département du Var qui achèvera sa renaissance pour en faire un lieu patrimonial ouvert au public. Monument gratuit et ouvert du 1er mars au 31 décembre du mardi au dimanche

Visites guidées (se renseigner par téléphone pour le programme détaillé au 04.83.95.18.70)

© Département du Var