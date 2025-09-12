Concert Mike et Riké Tout le bonheur du monde… Ou presque La Forge Harfleur

Concert Mike et Riké Tout le bonheur du monde… Ou presque La Forge Harfleur samedi 30 mai 2026.

La Forge 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur Seine-Maritime

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

2026-05-30

De la musique, des rires, de l’émotion… c’est « Tout le bonheur du monde… ou presque ! », le nouveau spectacle de Mike et Riké. Les deux chanteurs de Sinsémilia nous embarquent dans leur univers chaleureux, drôle et touchant, où la vie se savoure avec humour et tendresse. Entre anecdotes, chansons incontournables et surprises, ce moment de partage intimiste séduit autant par sa sincérité que par son originalité. Un rendez-vous musical et familial à ne pas manquer, aussi bien pour les fans de la première heure que pour ceux qui les découvrent.

De la joie, des sourires et de la musique Mike et Riké c’est tout cela à la fois. Les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure nous permettrons de terminer cette saison lors d’une soirée remplie de bonheur !

Durée 1h30 .

La Forge 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

