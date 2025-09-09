Spectacle jeune public Vie de grenier Rue Frédéric Chopin Harfleur

Spectacle jeune public Vie de grenier Rue Frédéric Chopin Harfleur mercredi 20 mai 2026.

Spectacle jeune public Vie de grenier

Rue Frédéric Chopin La Forge Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Montez au grenier et partez à la découverte de trésors cachés. Chaque ouvrage devient une porte ouverte sur l’imaginaire et le rêve. Ce spectacle mêlant livres pop-up géants, théâtre et jeux d’ombres vous invite à plonger dans ces univers de papier embarquez à bord d’une pirogue aux côtés d’un Indien, flânez dans un château mystérieux où des chevaliers s’affrontent pour une princesse, ou aventurez-vous au cœur de la jungle à la rencontre de ses animaux sauvages…

Entre ombres et lumières, laissez-vous émerveiller par des décors phosphorescents, colorés et lumineux.

C’est toujours un plaisir d’accueillir Lucie avec son castelet, et ses jolies histoires en ombres. Cette fois-ci, elle sera accompagnée de David pour aller à la rencontre des tout-petits et des adultes pour partager des moments poétiques et drôles en toute simplicité.

2 séances à 10h et 11h

À partir de 6 mois Durée 20 min .

Rue Frédéric Chopin La Forge Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

English : Spectacle jeune public Vie de grenier

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle jeune public Vie de grenier Harfleur a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie