Informations pratiques

Laruns

Concert Mimie la sardine Un été à Bious

Guiguette de Bious Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Électrique et boulimique de musique, Mimie la Sardine est une trobairitz des temps modernes la mandoline troquée contre le ukulélé, la poésie lyrique contre la chanson française des XXᵉ et XXIᵉ siècles. Nostalgique avec Benabar, diabolique avec Gainsbourg, philosophique avec Léo Ferré, tragi-comique avec Vincent Delerm… Elle chante ceux qu’elle a aimés, ceux qu’elle aime et ceux qu’elle aimera Brel, Brassens, Nougaro, Barbara, Anne Sylvestre et tant d’autres. Un récital intense, intime et jouissif !

Restauration sur place. .

Guiguette de Bious Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 62 20 ginguettedebious@proton.me

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English : Concert Mimie la sardine Un été à Bious

L’événement Concert Mimie la sardine Un été à Bious Laruns a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées