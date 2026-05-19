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Concert | Mirabelle Kajenjeri et Elias Moncado Rue du Queyla Saint-Félix-de-Villadeix

Concert | Mirabelle Kajenjeri et Elias Moncado Rue du Queyla Saint-Félix-de-Villadeix

Concert | Mirabelle Kajenjeri et Elias Moncado Rue du Queyla Saint-Félix-de-Villadeix dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Rue du Queyla

Adresse : Eglise

Ville : 24510 Saint-Félix-de-Villadeix

Département : Dordogne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Félix-de-Villadeix

Concert | Mirabelle Kajenjeri et Elias Moncado

Rue du Queyla Eglise Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :
2026-06-07

Le foyer rural de Saint-Félix-de-Villadeix continue ses concerts en partenariat avec la fondation GAUTIER CAPUÇON. La pianiste Mirabelle KAJENJERI et le violoniste Elias MONCADO vous proposeront de vous embarquer avec eux sur plusieurs morceaux classiques.

Réservations fortement conseillées.   .

Rue du Queyla Eglise Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 83 97 59  lescheminsmusicauxdestfelix@gmail.com

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English : Concert | Mirabelle Kajenjeri et Elias Moncado

L’événement Concert | Mirabelle Kajenjeri et Elias Moncado Saint-Félix-de-Villadeix a été mis à jour le 2026-05-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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