Kermesse de la Peyrouse Saint-Félix-de-Villadeix
Kermesse de la Peyrouse Saint-Félix-de-Villadeix dimanche 14 juin 2026.
Saint-Félix-de-Villadeix
Kermesse de la Peyrouse
La Peyrouse Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Les Amis de la Peyrouse organisent leur traditionnelle Kermesse de la Peyrouse.
De nombreuses animations au programme.
12h apéritif ; 12h30 repas (menu à venir) apportez vos couverts. .
La Peyrouse Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 65 38 72
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English : Kermesse de la Peyrouse
L’événement Kermesse de la Peyrouse Saint-Félix-de-Villadeix a été mis à jour le 2026-05-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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