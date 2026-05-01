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Kermesse de la Peyrouse Saint-Félix-de-Villadeix

Kermesse de la Peyrouse Saint-Félix-de-Villadeix

Kermesse de la Peyrouse Saint-Félix-de-Villadeix dimanche 14 juin 2026.

Adresse : La Peyrouse

Ville : 24510 Saint-Félix-de-Villadeix

Département : Dordogne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Félix-de-Villadeix

Kermesse de la Peyrouse

La Peyrouse Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Les Amis de la Peyrouse organisent leur traditionnelle Kermesse de la Peyrouse.
De nombreuses animations au programme.

12h apéritif ; 12h30 repas (menu à venir) apportez vos couverts.   .

La Peyrouse Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 65 38 72 

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English : Kermesse de la Peyrouse

L’événement Kermesse de la Peyrouse Saint-Félix-de-Villadeix a été mis à jour le 2026-05-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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