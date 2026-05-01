Bee Happy et finale de ligue des champions Saint-Félix-de-Villadeix
Bee Happy et finale de ligue des champions Saint-Félix-de-Villadeix samedi 30 mai 2026.
Saint-Félix-de-Villadeix
Bee Happy et finale de ligue des champions
Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Habitants et familles de l’École des 6, vous êtes invités à une journée festive et conviviale !
Dès 14h Ateliers participatifs Venez extraire le miel de printemps.
Peinture & Dessin Apportez vos pinceaux, feutres et crayons (concours pour l’étiquette 2026 !).
Au programme Cirage des cadres, extraction de miel, visite du rucher (selon météo), lecture et jeux.
Goûter offert à tous les participants !
Dès 18h Moment sportif & convivial
Diffusion de la finale de la Ligue des Champions.
Auberge Espagnole (apportez un plat sucré ou salé à partager + vos couverts).
Buvette au profit de l’École des 6.
Venez nombreux ! .
Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 42 84 19 info@lecoledes6.fr
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English : Bee Happy et finale de ligue des champions
L’événement Bee Happy et finale de ligue des champions Saint-Félix-de-Villadeix a été mis à jour le 2026-05-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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