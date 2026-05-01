Saint-Félix-de-Villadeix

Bee Happy et finale de ligue des champions

Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Habitants et familles de l’École des 6, vous êtes invités à une journée festive et conviviale !

Dès 14h Ateliers participatifs Venez extraire le miel de printemps.

Peinture & Dessin Apportez vos pinceaux, feutres et crayons (concours pour l’étiquette 2026 !).

Au programme Cirage des cadres, extraction de miel, visite du rucher (selon météo), lecture et jeux.

Goûter offert à tous les participants !

Dès 18h Moment sportif & convivial

Diffusion de la finale de la Ligue des Champions.

Auberge Espagnole (apportez un plat sucré ou salé à partager + vos couverts).

Buvette au profit de l’École des 6.

Venez nombreux ! .

Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 42 84 19 info@lecoledes6.fr

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English : Bee Happy et finale de ligue des champions

L’événement Bee Happy et finale de ligue des champions Saint-Félix-de-Villadeix a été mis à jour le 2026-05-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides