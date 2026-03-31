Concert | Mirabelle Kajenjeri Rue du Queyla Saint-Félix-de-Villadeix
dimanche 4 octobre 2026 · Rue du Queyla · Saint-Félix-de-Villadeix
Informations pratiques
Saint-Félix-de-Villadeix
Concert | Mirabelle Kajenjeri
Rue du Queyla Eglise Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04 17:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Le foyer rural de Saint-Félix-de-Villadeix continue ses concerts en partenariat avec la fondation GAUTIER CAPUÇON. La pianiste Mirabelle KAJENJERI vous embarque dans son univers.
Réservations fortement conseillées. .
Rue du Queyla Eglise Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 83 97 59 foyer.rural.stfelix@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert | Mirabelle Kajenjeri
L’événement Concert | Mirabelle Kajenjeri Saint-Félix-de-Villadeix a été mis à jour le 2026-03-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides