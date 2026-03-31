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AGENDA · Saint-Félix-de-Villadeix

Concert | Mirabelle Kajenjeri Rue du Queyla Saint-Félix-de-Villadeix

dimanche 4 octobre 2026 · Rue du Queyla · Saint-Félix-de-Villadeix

Concert | Mirabelle Kajenjeri Rue du Queyla Saint-Félix-de-Villadeix

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue du Queyla
Adresse
Eglise
Ville
24510 Saint-Félix-de-Villadeix
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Saint-Félix-de-Villadeix

Concert | Mirabelle Kajenjeri

Rue du Queyla Eglise Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :
2026-10-04

Le foyer rural de Saint-Félix-de-Villadeix continue ses concerts en partenariat avec la fondation GAUTIER CAPUÇON. La pianiste Mirabelle KAJENJERI vous embarque dans son univers.

Réservations fortement conseillées.   .

Rue du Queyla Eglise Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 83 97 59  foyer.rural.stfelix@gmail.com

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English : Concert | Mirabelle Kajenjeri

L’événement Concert | Mirabelle Kajenjeri Saint-Félix-de-Villadeix a été mis à jour le 2026-03-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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