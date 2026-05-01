Concert Miss u La Cave de Kergoat Ar Morskoul Moëlan-sur-Mer
Concert Miss u La Cave de Kergoat Ar Morskoul Moëlan-sur-Mer samedi 23 mai 2026.
Moëlan-sur-Mer
Concert Miss u
La Cave de Kergoat Ar Morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
MISS U est le nouveau projet d’un duo habitué de la scène du Morskoul DIERICK et RAPH. Ils nous interprèteront un répertoire rock, issu exclusivement de la scène féminine ! Joan BAEZ, Nancy SINATRA, Patti SMITH, Joan JETT, Janis JOPLIN et bien d’autres… un hommage somme toute bien merité. .
La Cave de Kergoat Ar Morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12
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English : Concert Miss u
L’événement Concert Miss u Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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