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Concert Miss u La Cave de Kergoat Ar Morskoul Moëlan-sur-Mer

Concert Miss u La Cave de Kergoat Ar Morskoul Moëlan-sur-Mer samedi 23 mai 2026.

Lieu : La Cave de Kergoat Ar Morskoul

Adresse : 2 Rue Cécile Ravallec

Ville : 29350 Moëlan-sur-Mer

Département : Finistère

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Moëlan-sur-Mer

Concert Miss u

La Cave de Kergoat Ar Morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

MISS U est le nouveau projet d’un duo habitué de la scène du Morskoul DIERICK et RAPH. Ils nous interprèteront un répertoire rock, issu exclusivement de la scène féminine ! Joan BAEZ, Nancy SINATRA, Patti SMITH, Joan JETT, Janis JOPLIN et bien d’autres… un hommage somme toute bien merité.   .

La Cave de Kergoat Ar Morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12 

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English : Concert Miss u

L’événement Concert Miss u Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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