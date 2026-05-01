Concert Mlle chante Eddy Sainte-Geneviève
Concert Mlle chante Eddy Sainte-Geneviève vendredi 22 mai 2026.
Sainte-Geneviève
Concert Mlle chante Eddy
Sainte Geneviève en Bray Sainte-Geneviève Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Mélanie Ducret et ses musiciens. Un grand moment musical plein de sensualité, d’émotions et de blues… Rafraîchissant comme la couleur menthe à l’eau !
Buvette à l’entracte. Sur réservation (nombre de places limitées). .
Sainte Geneviève en Bray Sainte-Geneviève 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 81 35 87 recre.ste.genevieve@gmail.com
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English : Concert Mlle chante Eddy
L’événement Concert Mlle chante Eddy Sainte-Geneviève a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Bray Eawy
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