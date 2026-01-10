Pratiqu’Am Puzzle

Sainte-Geneviève

Vendredi 2026-05-15 20:00:00

2026-05-15 21:00:00

2026-05-15

Le Festival Pratiqu’Am revient pour une nouvelle édition retrouvez Puzzle à Sainte-Geneviève !

PUZZLE, ces enfants de la french pop. Celle dont Daho est un père fondateur, celle qui chante la gravité avec détachement.

PUZZLE contemple le quotidien et en écrit la bande originale entre fantasmes et regrets, espoirs et souvenirs. Avec l’envie de trouver de la beauté à la mélancolie, le plaisir dans ce qu’il a de tragique.

Et ils sont marrants, aussi.

Tout public Gratuit

Sainte-Geneviève 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est

The Festival Pratiqu’Am is back for another edition: meet Puzzle in Sainte-Geneviève!

PUZZLE, the children of French pop. The kind that Daho is a founding father of, the kind that sings of gravity with detachment.

PUZZLE contemplates the everyday and writes the soundtrack: between fantasies and regrets, hopes and memories. With the desire to find beauty in melancholy, pleasure in its tragic side.

And they’re fun, too.

Open to all Free

