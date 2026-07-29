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AGENDA · Marennes-Hiers-Brouage

Concert Moby Dick à Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage

mercredi 29 juillet 2026 · Brouage · Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Brouage
Adresse
1 rue des orfèvres
Ville
17320 Marennes-Hiers-Brouage
Département
Charente-Maritime
Tarif

Marennes-Hiers-Brouage

Concert Moby Dick à Brouage

Brouage 1 rue des orfèvres Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Le groupe Moby Dick sera en concert au restaurant La citadelle le mercredi 29 juillet à partir de 19h.
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Brouage 1 rue des orfèvres Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 30 65  yfournat@gmail.com

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English : Moby Dick Concert in Brouage

The band Moby Dick will be performing at La Citadelle restaurant on Wednesday, July 29, starting at 7 p.m.

L’événement Concert Moby Dick à Brouage Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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