Douchy-Montcorbon

Concert Monstreuil City Orkestarz

Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 21:00:00

fin : 2026-05-15 22:30:00

Date(s) :

2026-05-15

Filiale officielle de la holding “Monstreuil City Rockerz”, ce joyeux gang de Montreuil est peut-être le seul groupe au monde à viser les championnats internationaux d’harmonicas!

Un concentré de groove bricolé avec amour, entre ukulélé fou, harmonicas en furie et esprit de guinguette déjantée.

Ils se font plaisir et c’est communicatif ! .

Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14

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English :

An official subsidiary of the Monstreuil City Rockerz? holding company, this merry gang from Montreuil may be the only group in the world aiming for the international harmonica championships!

L’événement Concert Monstreuil City Orkestarz Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-04-23 par OT 3CBO