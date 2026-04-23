Douchy-Montcorbon

concert Obidaya

Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:30:00

fin : 2026-05-08 22:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Concert OBIDAYA propose un Reggae Roots intemporel, spirituel et accessible porté par un quatuor vocal unique où s’unissent mélodies solaires et messages conscients.

Puisant à la source du reggae jamaïcain des 70’s, le groupe évoque des légendes jamaïcaines comme The Gladiators ou Israël Vibration, tout en affirmant une identité moderne et originale.

Le quatuor réunit Loïc Paulin (Mystical Faya), Uncle Raph (guitariste/choriste de Marcus Gad), I Fi (toaster du label BAT records) et Eliès, chanteur fondateur du projet. Ensemble, ils font de l’harmonie vocale la véritable signature d’Obidaya une approche rare et audacieuse sur la scène française et européenne.

Sur scène, le groupe offre une expérience vibrante, spirituelle et fédératrice, où la puissance collective s’exprime pleinement. Après plusieurs tournées en France et Europe (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Pologne), et une série remarquée de vidéos acoustiques Rootical Wednesday, Ob .

Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14

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English :

Concert OBIDAYA offers timeless, spiritual and accessible Roots Reggae: carried by a unique vocal quartet combining sunny melodies and conscious messages.

L’événement concert Obidaya Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-04-23 par OT 3CBO