Concert Salle Aimé Césaire Mont-Saint-Martin

Informations pratiques

Mont-Saint-Martin

Concert

Salle Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Concert de jazz par ANIMA 4TET.

Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/dans-le-cadre-des-journees-europeennes-du-patrimoine-concert-du-groupe-anima4teTout public

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Salle Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 23 70

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English :

Jazz concert by ANIMA 4TET.

Reservations required: https://my.weezevent.com/dans-le-cadre-des-journees-europeennes-du-patrimoine-concert-du-groupe-anima4te

L’événement Concert Mont-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY