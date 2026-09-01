Concert Salle Aimé Césaire Mont-Saint-Martin
samedi 19 septembre 2026 · Salle Aimé Césaire · Mont-Saint-Martin
Informations pratiques
Mont-Saint-Martin
Concert
Salle Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Concert de jazz par ANIMA 4TET.
Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/dans-le-cadre-des-journees-europeennes-du-patrimoine-concert-du-groupe-anima4teTout public
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Salle Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 23 70
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English :
Jazz concert by ANIMA 4TET.
Reservations required: https://my.weezevent.com/dans-le-cadre-des-journees-europeennes-du-patrimoine-concert-du-groupe-anima4te
L’événement Concert Mont-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY