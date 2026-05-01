Concert Monteverdi ou la naissance du baroque Astaffort
Concert Monteverdi ou la naissance du baroque Astaffort samedi 30 mai 2026.
Astaffort
Concert Monteverdi ou la naissance du baroque
Rue Félix Cassagneau Astaffort Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 19:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Ensemble CASTER à CHŒUR Monteverdi ou la naissance du baroque madrigaux, extraits du Couronnement de Poppée, canzonette et pièces sacrées. Choristes, solistes et cordes dirigés par Muriel Salé, avec Dimitri Tokarev, Lilla Papp, Paul Milhau et Thibaut Baqué.
Ensemble CASTER à CHOEUR
Concert Monteverdi ou la naissance du baroque
Choristes, solistes et cordes
Un voyage au cœur de l’univers de Claudio Monteverdi.
Madrigaux, extraits du Couronnement de Poppée, canzonette et pièces sacrées composent ce programme riche et contrasté. Un concert vivant et sensible, entre voix, instruments et naissance du baroque.
au violoncelle Dimitri Tokarev
aux violons Lilla Papp et Paul Milhau
au piano Thibaut Baqué
Direction Muriel Salé .
Rue Félix Cassagneau Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 50 39 88 casterachoeur32@outlook.com
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English :
Ensemble CASTER in CH?UR ? Monteverdi or the Birth of the Baroque : madrigals, excerpts from the Coronation of Poppea, canzonetta and sacred pieces. Chorists, soloists and strings conducted by Muriel Salé, with Dimitri Tokarev, Lilla Papp, Paul Milhau and Thibaut Baqué.
L’événement Concert Monteverdi ou la naissance du baroque Astaffort a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Destination Agen