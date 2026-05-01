Astaffort

Concert Monteverdi ou la naissance du baroque

Rue Félix Cassagneau Astaffort Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 19:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Ensemble CASTER à CHŒUR Monteverdi ou la naissance du baroque madrigaux, extraits du Couronnement de Poppée, canzonette et pièces sacrées. Choristes, solistes et cordes dirigés par Muriel Salé, avec Dimitri Tokarev, Lilla Papp, Paul Milhau et Thibaut Baqué.

Ensemble CASTER à CHOEUR

Concert Monteverdi ou la naissance du baroque

Choristes, solistes et cordes

Un voyage au cœur de l’univers de Claudio Monteverdi.

Madrigaux, extraits du Couronnement de Poppée, canzonette et pièces sacrées composent ce programme riche et contrasté. Un concert vivant et sensible, entre voix, instruments et naissance du baroque.

au violoncelle Dimitri Tokarev

aux violons Lilla Papp et Paul Milhau

au piano Thibaut Baqué

Direction Muriel Salé .

Rue Félix Cassagneau Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 50 39 88 casterachoeur32@outlook.com

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English :

Ensemble CASTER in CH?UR ? Monteverdi or the Birth of the Baroque : madrigals, excerpts from the Coronation of Poppea, canzonetta and sacred pieces. Chorists, soloists and strings conducted by Muriel Salé, with Dimitri Tokarev, Lilla Papp, Paul Milhau and Thibaut Baqué.

L’événement Concert Monteverdi ou la naissance du baroque Astaffort a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Destination Agen