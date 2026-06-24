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Concert Monteverdi ou la naissance du Baroque Château de Caumale Escalans

dimanche 5 juillet 2026 · Château de Caumale · Escalans

Concert Monteverdi ou la naissance du Baroque Château de Caumale Escalans

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Château de Caumale
Adresse
1755 route de Castelnau
Ville
40310 Escalans
Département
Landes
Tarif
0 0 Gratuit

Escalans

Concert Monteverdi ou la naissance du Baroque

Château de Caumale 1755 route de Castelnau Escalans Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Le somptueux Château de Caumale vous ouvre ses portes pour un moment musical hors du temps Monteverdi ou la naissance du baroque .
Réservation conseillée
Le somptueux Château de Caumale vous ouvre ses portes pour un moment musical hors du temps Monteverdi ou la naissance du baroque .
Porté par l’ensemble Castera À Chœur sous la direction de Muriel Salé, ce concert d’exception réunit choristes, solistes et un superbe ensemble de cordes et clavier (Lilla Papp, Henri Potter, Frédérique Potter, Dmitri Tokarev et Nadine Sergant). Laissez-vous envoûter par la magie de cette transition musicale historique dans un cadre patrimonial unique.
Réservation conseillée   .

Château de Caumale 1755 route de Castelnau Escalans 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine   casterachoeur32@outlook.com

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English : Concert Monteverdi ou la naissance du Baroque

The magnificent Château de Caumale opens its doors to you for a timeless musical experience: %AB Monteverdi: The Birth of the Baroque %BB.
Reservations are recommended

L’événement Concert Monteverdi ou la naissance du Baroque Escalans a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Landes d’Armagnac

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