Concert Monteverdi ou la naissance du Baroque Château de Caumale Escalans

Informations pratiques

Escalans

Concert Monteverdi ou la naissance du Baroque

Château de Caumale 1755 route de Castelnau Escalans Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le somptueux Château de Caumale vous ouvre ses portes pour un moment musical hors du temps Monteverdi ou la naissance du baroque .

Réservation conseillée

Le somptueux Château de Caumale vous ouvre ses portes pour un moment musical hors du temps Monteverdi ou la naissance du baroque .

Porté par l’ensemble Castera À Chœur sous la direction de Muriel Salé, ce concert d’exception réunit choristes, solistes et un superbe ensemble de cordes et clavier (Lilla Papp, Henri Potter, Frédérique Potter, Dmitri Tokarev et Nadine Sergant). Laissez-vous envoûter par la magie de cette transition musicale historique dans un cadre patrimonial unique.

Réservation conseillée .

Château de Caumale 1755 route de Castelnau Escalans 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine casterachoeur32@outlook.com

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English : Concert Monteverdi ou la naissance du Baroque

The magnificent Château de Caumale opens its doors to you for a timeless musical experience: %AB Monteverdi: The Birth of the Baroque %BB.

Reservations are recommended

L’événement Concert Monteverdi ou la naissance du Baroque Escalans a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Landes d’Armagnac