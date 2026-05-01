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CONCERT MOON SHARP Saulieu

CONCERT MOON SHARP Saulieu

CONCERT MOON SHARP Saulieu samedi 9 mai 2026.

Adresse : 4 Rue du Marché

Ville : 21210 Saulieu

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saulieu

CONCERT MOON SHARP

4 Rue du Marché Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:00:00
fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :
2026-05-09

CONCERT MOON SHARP AU CAFE PARISIEN SAMEDI 09 MAI à partir de 19H00 gratuit participation libre   .

4 Rue du Marché Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 26 56 

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English : CONCERT MOON SHARP

L’événement CONCERT MOON SHARP Saulieu a été mis à jour le 2026-04-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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