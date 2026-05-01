Saulieu

CONCERT MOON SHARP

4 Rue du Marché Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:00:00

fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :

2026-05-09

CONCERT MOON SHARP AU CAFE PARISIEN SAMEDI 09 MAI à partir de 19H00 gratuit participation libre .

4 Rue du Marché Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 26 56

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English : CONCERT MOON SHARP

L’événement CONCERT MOON SHARP Saulieu a été mis à jour le 2026-04-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)