CONCERT MOON SHARP Saulieu
CONCERT MOON SHARP Saulieu samedi 9 mai 2026.
Saulieu
CONCERT MOON SHARP
4 Rue du Marché Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:00:00
fin : 2026-05-09 22:00:00
Date(s) :
2026-05-09
CONCERT MOON SHARP AU CAFE PARISIEN SAMEDI 09 MAI à partir de 19H00 gratuit participation libre .
4 Rue du Marché Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 26 56
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English : CONCERT MOON SHARP
L’événement CONCERT MOON SHARP Saulieu a été mis à jour le 2026-04-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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