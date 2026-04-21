Concert Mounsol Ambiance Le Repaire Thiviers
Concert Mounsol Ambiance Le Repaire Thiviers mercredi 12 août 2026.
Thiviers
Concert Mounsol Ambiance
Le Repaire Camping Le Repaire Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Ambiance garantie avec soirée salade périgourdine (sur réservation)
Il est possible de choisir un autre plat à la carte (hors burgers), à préciser lors de la réservation.
Possibilité de venir consommer au bar sans réservation (attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé)
Ambiance garantie avec soirée salade périgourdine (sur réservation)
Il est possible de choisir un autre plat à la carte (hors burgers), à préciser lors de la réservation.
Possibilité de venir consommer au bar sans réservation (attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé) .
Le Repaire Camping Le Repaire Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 69 75 contact@camping-le-repaire.fr
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English : Concert Mounsol Ambiance
Ambiance guaranteed with a Perigord salad evening (reservation required)
It is possible to choose another dish from the à la carte menu (excluding burgers), to be specified when booking.
Drinks available at the bar without reservation (caution: alcohol abuse is dangerous to your health)
L’événement Concert Mounsol Ambiance Thiviers a été mis à jour le 2026-04-21 par Isle-Auvézère
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