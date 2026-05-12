Concert Movimiento Contrario La Bougeotte, Saint-Avit-Sénieur

Saint-Avit-Sénieur

Concert Movimiento Contrario

La Bougeotte, 20 rue de l’abbatiale Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Movimiento Contrario Duo d’origine chilienne mêlant musiques d’Amérique du Sud, harmonies vocales et influences croisées. .

La Bougeotte, 20 rue de l’abbatiale Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 72 34 labougeotte24440@gmail.com

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English :

L’événement Concert Movimiento Contrario Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides