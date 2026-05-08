Saint-Avit-Sénieur

La Pride des Champs

Le bourg Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La Pride des Champs est une marche des fiertés rurale, festive et engagée.

Pensée comme un événement inclusif, intergénérationnel et accessible à tous, la Pride des Champs a pour ambition de faire vivre les valeurs de diversité, de visibilité et de vivre-ensemble au cœur du territoire rural.

La journée débute par un rassemblement convivial, suivi d’une marche festive d’environ 2 km, ouverte à toutes et tous, dans une ambiance joyeuse, bienveillante et revendicative. Cette marche constitue un moment fort de visibilité et d’expression collective.

À l’issue du parcours, le centre du village accueille un véritable espace de fête et de rencontres scène musicale, concerts live, DJ set, prises de parole, ainsi qu’un village associatif et artisanal mettant en avant les acteurs locaux.

La programmation artistique mêle concerts, performances et moments festifs dans une atmosphère chaleureuse .

Le bourg Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lesbaleinesroses@gmail.com

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English : La Pride des Champs

L’événement La Pride des Champs Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-05-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides