Concert Raphaëlle Toulemonde La Bougeotte Saint-Avit-Sénieur

Saint-Avit-Sénieur

Concert Raphaëlle Toulemonde

La Bougeotte 20 Rue de l’Abbatiale Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 20:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Chanteuse et guitariste autodidacte, elle mêle chanson française et musiques du monde pour un voyage intime et universel. .

La Bougeotte 20 Rue de l’Abbatiale Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 72 34

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English :

L’événement Concert Raphaëlle Toulemonde Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides