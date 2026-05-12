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Concert Raphaëlle Toulemonde La Bougeotte Saint-Avit-Sénieur

Concert Raphaëlle Toulemonde La Bougeotte Saint-Avit-Sénieur

Concert Raphaëlle Toulemonde La Bougeotte Saint-Avit-Sénieur mercredi 3 juin 2026.

Lieu : La Bougeotte

Adresse : 20 Rue de l'Abbatiale

Ville : 24440 Saint-Avit-Sénieur

Département : Dordogne

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Avit-Sénieur

Concert Raphaëlle Toulemonde

La Bougeotte 20 Rue de l’Abbatiale Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 20:30:00
fin : 2026-06-03

Date(s) :
2026-06-03

Chanteuse et guitariste autodidacte, elle mêle chanson française et musiques du monde pour un voyage intime et universel.   .

La Bougeotte 20 Rue de l’Abbatiale Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 72 34 

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English :

L’événement Concert Raphaëlle Toulemonde Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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