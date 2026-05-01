Saint-Avit-Sénieur

Vide grenier

Le Bourg Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Vide grenier toute la journée dans le charmant village de Saint Avit Sénieur, superbe abbaye classée au patrimoine de l’UNESCO ! .

Le Bourg Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 23 97

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-05-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides