Saint-Avit-Sénieur

Concert baroque

Abbaye Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Concert baroque avec Ariel Mac Gregor soprano, Thierry Bazin contre ténor et clavessiniste, Antoine feytis altiste. Des oeuvres de Haendel, Bach, Mozart, Pergolese,Vivaldi .

Abbaye Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 24 55 58 compagniestival@orange.fr

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English : Concert baroque

L’événement Concert baroque Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides