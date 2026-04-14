Été actif | Animation Préhistoire Saint-Avit-Sénieur
Été actif | Animation Préhistoire Saint-Avit-Sénieur mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Avit-Sénieur
Été actif | Animation Préhistoire
Saint-Avit-Sénieur Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22 20:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Apprendre en s’amusant. Explorer le quotidien d’un tailleur de silex, découvrir les secrets de l’allumage de feu, l’art pariétal et la chasse préhistorique grâce à un propulseur et une sagaie. Accessible à partir de 6 ans, les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés par un adulte durant la séance. 20 personnes par groupe. .
Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 39 12
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English : Été actif | Animation Préhistoire
L’événement Été actif | Animation Préhistoire Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides