Saint-Avit-Sénieur

Été actif | Animation Préhistoire

Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22 20:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Apprendre en s’amusant. Explorer le quotidien d’un tailleur de silex, découvrir les secrets de l’allumage de feu, l’art pariétal et la chasse préhistorique grâce à un propulseur et une sagaie. Accessible à partir de 6 ans, les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés par un adulte durant la séance. 20 personnes par groupe. .

Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 39 12

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English : Été actif | Animation Préhistoire

L’événement Été actif | Animation Préhistoire Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides