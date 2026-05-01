Concert Folkfire La Bougeotte Saint-Avit-Sénieur

Saint-Avit-Sénieur

Concert Folkfire

La Bougeotte 20 Rue de l’Abbatiale Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Venez découvrir ce guitariste aux influences folk alternatives. Il vous emmène sur les routes des États-Unis et d’Angleterre avec des covers acoustiques. .

La Bougeotte 20 Rue de l’Abbatiale Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 72 34

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English :

L’événement Concert Folkfire Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides