Concert Folkfire La Bougeotte Saint-Avit-Sénieur
Concert Folkfire La Bougeotte Saint-Avit-Sénieur mercredi 20 mai 2026.
Saint-Avit-Sénieur
Concert Folkfire
La Bougeotte 20 Rue de l’Abbatiale Saint-Avit-Sénieur Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Venez découvrir ce guitariste aux influences folk alternatives. Il vous emmène sur les routes des États-Unis et d’Angleterre avec des covers acoustiques. .
La Bougeotte 20 Rue de l’Abbatiale Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 72 34
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English :
L’événement Concert Folkfire Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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