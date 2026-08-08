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Concert Mozart Gran Partita Conservatoire Chartres

dimanche 20 septembre 2026 · Chartres

Concert Mozart Gran Partita Conservatoire Chartres

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
2 Rue Saint-André
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Chartres

Concert Mozart Gran Partita Conservatoire

2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Par son inspiration et l’équilibre de son écriture musicale, ses dimensions et son effectif imposants (douze instruments à vents et une contrebasse), cette Sérénade n°10 en Si bémol majeur KV 361, dite Gran Partita , est considérée comme l’un des chefs-d’oeuvre du répertoire de musique de chambre des vents. Distribution Clarinettes Frank Scalisi, François Tissot / Cors de basset Aymeric Grillard, Hervé Guignier / Hautbois Audrey Crouzet, Capucine Prin / Bassons Pierre Walter, Vincent Reynaud / Cors Emmanuel Tricheux, Matthieu Vanuxem, Hervé Moinard, Christophe Strusynski / Contrebasse Éric Lancelot.   .

2 Rue Saint-André Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Within the framework of the European Heritage Days.

L’événement Concert Mozart Gran Partita Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-08-03 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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