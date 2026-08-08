Informations pratiques

Chartres

Concert Mozart Gran Partita Conservatoire

2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Par son inspiration et l’équilibre de son écriture musicale, ses dimensions et son effectif imposants (douze instruments à vents et une contrebasse), cette Sérénade n°10 en Si bémol majeur KV 361, dite Gran Partita , est considérée comme l’un des chefs-d’oeuvre du répertoire de musique de chambre des vents. Distribution Clarinettes Frank Scalisi, François Tissot / Cors de basset Aymeric Grillard, Hervé Guignier / Hautbois Audrey Crouzet, Capucine Prin / Bassons Pierre Walter, Vincent Reynaud / Cors Emmanuel Tricheux, Matthieu Vanuxem, Hervé Moinard, Christophe Strusynski / Contrebasse Éric Lancelot. .

2 Rue Saint-André Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Within the framework of the European Heritage Days.

L’événement Concert Mozart Gran Partita Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-08-03 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES