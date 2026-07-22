Informations pratiques

Les Salles-Lavauguyon

Concert Mozart héroïque

Eglise Saint Eutrope Les Salles-Lavauguyon Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Laissez-vous emporter par un voyage musical d’exception avec Mozart héroïque , un concert qui célèbre toute la virtuosité, l’élégance et la force expressive du célèbre compositeur. Des héroïnes de l’opéra aux grandes figures de Don Giovanni et de La Flûte enchantée, les œuvres de Mozart dialoguent avec celles de Boccherini, Schubert, Honegger et Haendel dans un programme riche en émotions. Interprété dans le cadre intimiste de l’église romane de Saint-Eutrope aux Salles Lavauguyon, ce concert invite à redécouvrir un patrimoine remarquable, sublimé par ses fresques médiévales et son acoustique exceptionnelle. Une parenthèse culturelle unique, où la beauté de la musique rencontre celle d’un lieu chargé d’histoire, pour un moment de partage et d’émerveillement. .

Eglise Saint Eutrope Les Salles-Lavauguyon 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 30 68

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English : Concert Mozart héroïque

L’événement Concert Mozart héroïque Les Salles-Lavauguyon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin