Concert Mozart … mais pas que ! Montréal-les-Sources
Concert Mozart … mais pas que ! Montréal-les-Sources dimanche 3 mai 2026.
Montréal-les-Sources
Concert Mozart … mais pas que !
Montréal-les-Sources Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 18:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Chœur de l’association Avanti Nyons Manciano à l’occasion de la fête des fleurs .
Concert aux couleurs printanières entre airs de Mozart et d’autres surprises. Accordéon, voix et bonne humeur au cœur d’un décor fleuri.
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Montréal-les-Sources 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 01 19 60 loris.marconi@orange.fr
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English :
Ch?ur de l’association Avanti Nyons Manciano à l’occasion de la fête des fleurs .
A springtime concert featuring Mozart arias and other surprises. Accordion, voice and good humor in the heart of a flowery setting.
L’événement Concert Mozart … mais pas que ! Montréal-les-Sources a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale