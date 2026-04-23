Montréal-les-Sources

Concert Mozart … mais pas que !

Montréal-les-Sources Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 18:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Chœur de l’association Avanti Nyons Manciano à l’occasion de la fête des fleurs .

Concert aux couleurs printanières entre airs de Mozart et d’autres surprises. Accordéon, voix et bonne humeur au cœur d’un décor fleuri.

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Montréal-les-Sources 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 01 19 60 loris.marconi@orange.fr

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English :

Ch?ur de l’association Avanti Nyons Manciano à l’occasion de la fête des fleurs .

A springtime concert featuring Mozart arias and other surprises. Accordion, voice and good humor in the heart of a flowery setting.

L’événement Concert Mozart … mais pas que ! Montréal-les-Sources a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale