Concert Mozart, Mozart… vous avez dit Mozart ? la Grenette Craponne-sur-Arzon

Concert Mozart, Mozart… vous avez dit Mozart ?

la Grenette Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2026-05-16 18:45:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

À l’invitation de Richard Siegel, François Bernard et lui-même proposent un récital entièrement consacré à Mozart, à travers des œuvres spécialement adaptées notamment par l’immense flûtiste Jean-Pierre Rampal (dont Richard fut lui-même l’accompagnateur).

la Grenette Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 21 14 culture@craponnesurarzon.fr

At the invitation of Richard Siegel, François Bernard and himself offer a recital devoted entirely to Mozart, with works specially adapted by the great flautist Jean-Pierre Rampal (for whom Richard himself was accompanist).

