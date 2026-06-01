Concert Mozart, sérénades et opéras #3 au Temple de Saint-Julien-Lès-Montbéliard Temple Saint-Julien-lès-Montbéliard mardi 16 juin 2026.

Saint-Julien-lès-Montbéliard

Concert Mozart, sérénades et opéras #3 au Temple de Saint-Julien-Lès-Montbéliard

Temple Rue du Temple Saint-Julien-lès-Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Concert Mozart par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Le Conservatoire du Pays de Montbéliard poursuit sa saison avec un programme consacré à Mozart et à ses sérénades pour instruments à vent.

Au programme l’ouverture de Così fan tutte et la Sérénade en si bémol majeur Gran Partita , œuvre emblématique du répertoire, écrite pour grand ensemble à vent.

Initialement pensées pour être jouées en plein air, ces pièces de divertissement prennent ici toute leur ampleur grâce au génie de Mozart et à la richesse de son écriture.

Avec les musiciens du Conservatoire hautbois, clarinettes, cor de basset, cors, bassons et contrebasse.

Direction Laurent Zemp

Entrée gratuite réservation en ligne obligatoire. .

Temple Rue du Temple Saint-Julien-lès-Montbéliard 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

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English : Concert Mozart, sérénades et opéras #3 au Temple de Saint-Julien-Lès-Montbéliard

L’événement Concert Mozart, sérénades et opéras #3 au Temple de Saint-Julien-Lès-Montbéliard Saint-Julien-lès-Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD