Concert musique baroque rossignol en amour Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy
vendredi 7 août 2026 · Manoir de Kerboutier · Noyal-Pontivy
Informations pratiques
Noyal-Pontivy
Concert musique baroque rossignol en amour
Manoir de Kerboutier Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 21:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Caroline Philippe (soprano), Claire Humbertjean (traverso) et Françoise Johannel (harpe) donneront des œuvres du 17e et 18e siècles pour la voix (airs de cour) et pour les instruments (pièces de caractère) par les compositeurs français Lambert, Boismortier, Couperin ou encore Charpentier. Dans la lignée de la mélodie française, l’air de cour met à l’honneur l’amour et la nature à travers la poésie. .
Manoir de Kerboutier Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35
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English :
L’événement Concert musique baroque rossignol en amour Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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