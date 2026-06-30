Concert musique baroque rossignol en amour Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy

Informations pratiques

Noyal-Pontivy

Concert musique baroque rossignol en amour

Manoir de Kerboutier Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07 21:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Caroline Philippe (soprano), Claire Humbertjean (traverso) et Françoise Johannel (harpe) donneront des œuvres du 17e et 18e siècles pour la voix (airs de cour) et pour les instruments (pièces de caractère) par les compositeurs français Lambert, Boismortier, Couperin ou encore Charpentier. Dans la lignée de la mélodie française, l’air de cour met à l’honneur l’amour et la nature à travers la poésie. .

Manoir de Kerboutier Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35

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English :

L’événement Concert musique baroque rossignol en amour Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté