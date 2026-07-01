Informations pratiques

Combrit

Concert Musique classique Duo Arcadie

Rue du Bac Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Kileyna Winkler à la harpe et Marine Guédon à la flûte interprèteront des œuvres de Bach, Chaminade et Ravel.

Libre participation. .

Rue du Bac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

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English :

L’événement Concert Musique classique Duo Arcadie Combrit a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Pays Bigouden