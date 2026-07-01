AGENDA · Combrit
Concert Musique classique Duo Arcadie Combrit
dimanche 12 juillet 2026 · Combrit
Informations pratiques
Combrit
Concert Musique classique Duo Arcadie
Rue du Bac Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Kileyna Winkler à la harpe et Marine Guédon à la flûte interprèteront des œuvres de Bach, Chaminade et Ravel.
Libre participation. .
Rue du Bac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
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English :
L’événement Concert Musique classique Duo Arcadie Combrit a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Pays Bigouden
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