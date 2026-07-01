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AGENDA · Combrit

Concert Musique classique Duo Arcadie Combrit

dimanche 12 juillet 2026 · Combrit

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Adresse
Rue du Bac
Ville
29120 Combrit
Département
Finistère
Tarif

Combrit

Concert Musique classique Duo Arcadie

Rue du Bac Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Kileyna Winkler à la harpe et Marine Guédon à la flûte interprèteront des œuvres de Bach, Chaminade et Ravel.

Libre participation.   .

Rue du Bac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99 

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English :

L’événement Concert Musique classique Duo Arcadie Combrit a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Pays Bigouden

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