Duo guitare-peinture Paul Bloas et Serge Tessot-Gay Rue des Glénans Combrit

Combrit

Duo guitare-peinture Paul Bloas et Serge Tessot-Gay

Rue des Glénans Fort Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le peintre brestois Paul Bloas s’associera avec le musicien Serge Tessot-Gay.

Ensemble, l’un au pinceau, l’autre à la guitare, ils créeront un moment unique à travers Ligne de Front . .

Rue des Glénans Fort Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

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English : Duo guitare-peinture Paul Bloas et Serge Tessot-Gay

L’événement Duo guitare-peinture Paul Bloas et Serge Tessot-Gay Combrit a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Destination Pays Bigouden