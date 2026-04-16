Duo guitare-peinture Paul Bloas et Serge Tessot-Gay Rue des Glénans Combrit
Duo guitare-peinture Paul Bloas et Serge Tessot-Gay Rue des Glénans Combrit lundi 13 juillet 2026.
Combrit
Duo guitare-peinture Paul Bloas et Serge Tessot-Gay
Rue des Glénans Fort Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le peintre brestois Paul Bloas s’associera avec le musicien Serge Tessot-Gay.
Ensemble, l’un au pinceau, l’autre à la guitare, ils créeront un moment unique à travers Ligne de Front . .
Rue des Glénans Fort Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40
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English : Duo guitare-peinture Paul Bloas et Serge Tessot-Gay
L’événement Duo guitare-peinture Paul Bloas et Serge Tessot-Gay Combrit a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Destination Pays Bigouden
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