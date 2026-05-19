Les Folies Estivales Gaviny Musique celtique Combrit
Les Folies Estivales Gaviny Musique celtique Combrit mardi 7 juillet 2026.
Combrit
Les Folies Estivales Gaviny Musique celtique
Rue du bac Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Entre pop, folk et envolées celtiques saturées d’énergie, Antoine Solmiac et Jean Urien mêlent leurs influences, entre chanson française et inspirations musicales anglo-saxones. Antoine (au violon) et Jean (à la guitare) forment un véritable duo. Auteurs, compositeurs et chanteurs, le duo Gaviny se mue en trio sur scène avec le renfort du reconnu batteur brestois Lionel Prigent. .
Rue du bac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14
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English :
L’événement Les Folies Estivales Gaviny Musique celtique Combrit a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Destination Pays Bigouden
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