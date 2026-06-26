Combrit

Concert Trobairitz Rivages méditerranéens Opus II

Rue du Bac Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Ce concert mène tant en Méditerranée orientale qu’occidentale, de la rive nord à la rive sud, à l’écoute des échos de voix de femmes depuis longtemps disparues. De ces régions nous proviennent des écrits féminins purement poétiques, sans musique originelle, mais aussi des chants dont les musiques, ne sont pas parvenues jusqu’au XXIè siècle.

Pour faire à nouveau résonner ces mots, Ingrid Blasco a composé des musiques arrangées par l’ensemble Trobairitz, associant ainsi littérature ancienne et modernité. Les musiques purement instrumentales sont l’adaptation d’un répertoire populaire provenant des mêmes régions. Les poésies sont chantées par la mezzo-soprano Alice Khayati, accompagnée à la vielle à roue (Ingrid Blasco), viole de gambe (Nathalie Le Gaouyat) et percussions (Mathias Mantello). Nous nous réjouissons de participer à la mise en lumière du génie de toutes ces femmes, la plupart du temps restées anonymes. Leur propos reste toujours d’une langue et d’une actualité étonnantes.

Production Compagnie Babil

Réunis autour de ce projet

Ingrid Blasco vielle à roue, lecture

Alice Khayati chant, flûte à bec, percussions

Mathias Mantello percussions, chant

Nathalie Le Gaouyat: viole de gambe

Réservations et renseignements par SMS et par mail. .

Rue du Bac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 6 81 53 23 71

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English :

L’événement Concert Trobairitz Rivages méditerranéens Opus II Combrit a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Destination Pays Bigouden