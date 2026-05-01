Bouvières

Concert Musique de chambre

Château Vieux Bouvières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Concert répertoire classique et baroque

.

Château Vieux Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 06 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert classical and baroque repertoire

L’événement Concert Musique de chambre Bouvières a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux