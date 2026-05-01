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Concert Musique de chambre Bouvières

Concert Musique de chambre Bouvières jeudi 28 mai 2026.

Adresse : Château Vieux

Ville : 26460 Bouvières

Département : Drôme

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Bouvières

Concert Musique de chambre

Château Vieux Bouvières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Concert répertoire classique et baroque
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Château Vieux Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 06 44 

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English :

Concert classical and baroque repertoire

L’événement Concert Musique de chambre Bouvières a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux