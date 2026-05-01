Concert Musique de chambre Bouvières
Concert Musique de chambre Bouvières jeudi 28 mai 2026.
Bouvières
Concert Musique de chambre
Château Vieux Bouvières Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Concert répertoire classique et baroque
.
Château Vieux Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 06 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert classical and baroque repertoire
L’événement Concert Musique de chambre Bouvières a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux