Concert Musique du Monde avec le trio Figueris Fargues Porte-du-Quercy
Concert Musique du Monde avec le trio Figueris Fargues Porte-du-Quercy mercredi 26 août 2026.
Porte-du-Quercy
Concert Musique du Monde avec le trio Figueris
Fargues 734 route de Mascayroles Porte-du-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 19:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Venez découvrir le Trio Figuéris en résidence de création au Domaine de Séguéla! Trio Figuéris vous invite à un voyage musical, festif et poétique, au travers de chants venus d’ici et d’ailleurs (Italie, Espagne, Occitanie, Roumanie, Venezuela, Cap vert, la Réunion….).
Venez découvrir le Trio Figuéris en résidence de création au Domaine de Séguéla! Trio Figuéris vous invite à un voyage musical, festif et poétique, au travers de chants venus d’ici et d’ailleurs (Italie, Espagne, Occitanie, Roumanie, Venezuela, Cap vert, la Réunion….).
.
Fargues 734 route de Mascayroles Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 83 73 26 94 domainedeseguela@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the Trio Figu%E9ris during their creative residency at the Domaine de S%E9gu%E9la! Trio Figu%E9ris invites you on a musical, festive, and poetic journey through songs from here and abroad (Italy, Spain, Occitania, Romania, Venezuela, Cape Verde, Réunion, and more).
L’événement Concert Musique du Monde avec le trio Figueris Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Porte-du-Quercy (Lot)
- Escale gourmande au Domaine d’Homs SAUX Porte-du-Quercy 28 juin 2026
- Soirée burger et bar à vin au Château Le Brézéguet Château le Brézéguet Porte-du-Quercy 7 juillet 2026
- Fête des associations à Saint-Matré Porte-du-Quercy 11 juillet 2026
- Portes-ouvertes au Château Tour de Miraval Porte-du-Quercy 17 juillet 2026
- Soirée Marché de producteurs et concert Porte-du-Quercy 22 juillet 2026