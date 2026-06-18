Concert Musique du Monde avec le trio Figueris Fargues Porte-du-Quercy mercredi 26 août 2026.

Porte-du-Quercy

Concert Musique du Monde avec le trio Figueris

Fargues 734 route de Mascayroles Porte-du-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 19:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Venez découvrir le Trio Figuéris en résidence de création au Domaine de Séguéla! Trio Figuéris vous invite à un voyage musical, festif et poétique, au travers de chants venus d’ici et d’ailleurs (Italie, Espagne, Occitanie, Roumanie, Venezuela, Cap vert, la Réunion….).

Venez découvrir le Trio Figuéris en résidence de création au Domaine de Séguéla! Trio Figuéris vous invite à un voyage musical, festif et poétique, au travers de chants venus d’ici et d’ailleurs (Italie, Espagne, Occitanie, Roumanie, Venezuela, Cap vert, la Réunion….).

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Fargues 734 route de Mascayroles Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 83 73 26 94 domainedeseguela@gmail.com

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English :

Come discover the Trio Figu%E9ris during their creative residency at the Domaine de S%E9gu%E9la! Trio Figu%E9ris invites you on a musical, festive, and poetic journey through songs from here and abroad (Italy, Spain, Occitania, Romania, Venezuela, Cape Verde, Réunion, and more).

L’événement Concert Musique du Monde avec le trio Figueris Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot