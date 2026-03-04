CONCERT MUSIQUE JAPONAISE SANKYOKU, La Boderie 61430 Sainte-Honorine-la-Chardonne, Sainte-Honorine-la-Chardonne
CONCERT MUSIQUE JAPONAISE SANKYOKU Dimanche 11 octobre, 16h00 La Boderie 61430 Sainte-Honorine-la-Chardonne Orne
16H – 17H30. 10€.
Début : 2026-10-11T16:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-11T16:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:30:00+02:00
La Boderie 61430 Sainte-Honorine-la-Chardonne Sainte-Honorine-la-Chardonne 61430 Orne Normandie
Koto, shamisen, shakuhachi par des grands maîtres de cette musique traditionnelle japonaise