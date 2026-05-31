Visite guidée du manoir et des jardins, Manoir de La Boisnerie, Sainte-Honorine-la-Chardonne

Visite guidée du manoir et des jardins 19 et 20 septembre Manoir de La Boisnerie Orne

7€ adultes, 4€ (PMR et étudiants), gratuit <18 ans, dernière visite à 18h, parking vélo sur place, animaux tenus en laisse autorisés. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:30:00+02:00

Manoir des XVe et XVIe siècles. Un jardin labellisé remarquable de style Renaissance accompagne le manoir.

L’édifice a conservé la totalité de ses élements architecturaux (cheminées monumentales, lavabo, grandes fenêtres Renaissance à croisée de pierre avec ses coussièges magnifiquement ouvragés, portes ogivales ou en plein cintre).

La création d’un jardin de style Renaissance accompagne et magnifie cet ensemble architectural remarquable, qui comprend également un fournil du XVIe siècle ainsi qu’un puît d’époque.

Manoir de La Boisnerie 1 Rue du Manoir, 61430 Sainte-Honorine-la-Chardonne, France Sainte-Honorine-la-Chardonne 61430 Orne Normandie 0615311067 https://jardins-manoir-boisnerie.fr Sauvé de la ruine, cet ensemble remarquable du XVe et XVIe siècles a conservé la totalité de ses éléments architecturaux. Gratuité pour les personnes à mobilité réduite, visite guidée sur rendez-vous.

Manoir des XVe et XVIe siècles. Un jardin labellisé remarquable de style Renaissance accompagne le manoir.

© Christian Brichard