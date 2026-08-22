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AGENDA · Manthes

Concert musique jazz Manthes

dimanche 13 septembre 2026 · Manthes

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Parvis du Prieuré de Manthes
Ville
26210 Manthes
Département
Drôme
Tarif

Manthes

Concert musique jazz

Parvis du Prieuré de Manthes Manthes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:30:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Concert de jazz et musique du monde par Tropodov Etk.
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Parvis du Prieuré de Manthes Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Jazz and World Music Concert by Tropodov Etk.

L’événement Concert musique jazz Manthes a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche