Concert musiques actuelles conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar

Début : 2026-03-04 20:00:00
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Les élèves du conservatoire vous invitent à concert autour des musiques actuelles. Musique pop, rock ou encore électro seront au rendez-vous de cette soirée !
conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Students from the Conservatoire invite you to a concert featuring contemporary music. Pop, rock and electro will be on the bill for this evening!
