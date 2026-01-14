Concert Musiques de films avec le VLAD

Dammarie-en-Puisaye Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

2026-06-06

Le 6 juin à Dammarie-en-Puisaye, le VLAD, orchestre à cordes de jeunes talents, propose un concert gratuit autour des musiques de films. Un voyage musical entre grandes bandes originales, dans un cadre exceptionnel, pour une soirée pleine d’émotion et d’émerveillement.

Le samedi 6 juin à 20h, Dammarie-en-Puisaye accueille un concert exceptionnel du VLAD, orchestre à cordes composé de jeunes musiciens âgés de 9 à 18 ans. Réunis autour d’un programme consacré aux musiques de films, ces jeunes talents proposent un véritable voyage musical à travers des bandes originales emblématiques, capables de faire naître émotions, souvenirs et émerveillement. Pour cette soirée, le concert investit un cadre patrimonial remarquable, la cour du château de Dammarie-en-Puisaye, ou l’église en cas de mauvais temps, offrant une atmosphère particulièrement propice à l’écoute. Gratuit et ouvert à tous, ce rendez-vous met en lumière l’exigence artistique et la passion de ces jeunes interprètes, pour un moment culturel accessible, généreux et inspirant. .

Dammarie-en-Puisaye 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 67 54 46

English :

On June 6 in Dammarie-en-Puisaye, the VLAD, a string orchestra of young talent, offers a free concert based on film music. A musical journey through great soundtracks, in an exceptional setting, for an evening full of emotion and wonder.

