Concert, musiques du monde et swing

Église Notre-Dame La Couture-Boussey Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 21:30:00

Date(s) :

2026-05-30

À l’occasion de l’événement normand Pierres en Lumière , le Musée des instruments à vent accueille l’ensemble Les Vents d’Anches pour un concert autour du monde. 8 musiciens et musiciennes clarinettistes interpréteront des musiques swing et des airs musicaux venant du monde entier. .

Église Notre-Dame La Couture-Boussey 27750 Eure Normandie +33 2 32 36 28 80 miv@epn-agglo.fr

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English : Concert, musiques du monde et swing

L’événement Concert, musiques du monde et swing La Couture-Boussey a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure