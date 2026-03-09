Enquête au MIV, Musée des instruments à vent, La Couture-Boussey

Enquête au MIV Samedi 23 mai, 19h00 Musée des instruments à vent Eure

Dès 7 ans, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Enquête au MIV

De 19h à 21h30 (3 créneaux)

Public : à partir de 7 ans, en famille

Menez l’enquête au Musée des instruments à vent ! À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, le MIV vous propose d’observer ses collections avec l’œil d’un détective pour percer ses secrets. Recherche d’indices, énigmes et autres épreuves vous attendent. Êtes-vous prêts à relever le défi ?

Attention, le nombre de places par créneaux est limité.

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Les collections, composées de plus de 300 instruments, d’outils, de machines et de documents d’archives, témoignent de la richesse de la tradition manufacturière au travers des siècles. Parkings gratuits à proximité ; un arrêt de bus devant le musée ; musée en plain-pied

Enquête au MIV

©MIV