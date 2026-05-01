Concert Musiques romantiques allemandes Eglise Sainte Bernadette Pau

Pau

Concert Musiques romantiques allemandes

Eglise Sainte Bernadette 10 Boulevard du Corps Franc Pommies et d Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Une soirée consacrée à la musique romantique allemande…. de la douceur et l’élégance des compositeurs comme Schubert et Mendelssohn jusqu’à la puissance de Rheinberger et Brahms.

De beaux moments offerts par le CHOEUR de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, accompagné au piano par Eric Fauthous et placé sous la direction de Pascale Verdier. .

Eglise Sainte Bernadette 10 Boulevard du Corps Franc Pommies et d Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Musiques romantiques allemandes

L’événement Concert Musiques romantiques allemandes Pau a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pau