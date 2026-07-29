Concert Nashawa + Ko Shon Moon Run ar Puns Châteaulin

Informations pratiques

Châteaulin

Concert Nashawa + Ko Shon Moon

Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 21:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

NASHWA

Le nom Nashwa trouve ses origines dans la langue arabe et signifie littéralement euphorie , extase ou transe . C’est une expression qui évoque un état de joie intense et de félicité, souvent associé à des expériences transcendantales ou des moments de plaisir profond. C’est dans ce contexte où le producteur/percussionniste Alix Pilot et la chanteuse Ghizlane Melih marient leurs univers pour créer une Bass music organique et globale. Une fusion parfaite entre modernité et tradition.

KO SHIN MOON

Ko Shin Moon est l’un des projets les plus singuliers de la scène psyché synth folk contemporaine. Fondé en 2017, ce collectif à géométrie variable explore la rencontre entre instruments à cordes traditionnels et électronique analogique. Le groupe façonne un laboratoire sonore où dialoguent répertoires anciens, psych rock et cultures club. .

Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

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English :

L’événement Concert Nashawa + Ko Shon Moon Châteaulin a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE