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Concert Natasha St-Pier d’hier à aujourd’hui Saint-Cyr-sur-Mer

mercredi 5 août 2026 · Saint-Cyr-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Nouveau Port des Lecques
Ville
83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Département
Var
Tarif
25 25 25

Saint-Cyr-sur-Mer

Concert Natasha St-Pier d’hier à aujourd’hui

Nouveau Port des Lecques Saint-Cyr-sur-Mer Var

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Retrouvez Natasha St-Pier pour une soirée musicale exceptionnelle, accompagnée par le talentueux Richard Gardet Orchestra.
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Nouveau Port des Lecques Saint-Cyr-sur-Mer 83270 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 26 64 32 

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English : Concert Natasha St-Pier d’hier à aujourd’hui

Join Natasha St-Pier for an exceptional musical evening, accompanied by the talented Richard Gardet Orchestra.

L’événement Concert Natasha St-Pier d’hier à aujourd’hui Saint-Cyr-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme de Saint Cyr sur Mer

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