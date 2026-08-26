Concert Nèg Marrons Yaniss Odua Baraqueville

Informations pratiques

Baraqueville

Concert Nèg Marrons Yaniss Odua

499 route de Vors Baraqueville Aveyron

Tarif : 26.8 – 26.8 – 40.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Dans le cadre des Incontournables, l’AJAL accueille Nèg Marrons, Yaniss Odua et Les Gens d’Ailleurs à Baraqueville.

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Depuis plus de 25 ans, les Nèg’ Marrons, duo formé par Jacky Brown et Ben-J, sont des figures incontournables du reggae et du hip-hop français. Révélés dans les années 90 avec des titres engagés comme La Monnaie et l’album Rue Case Nègre, ils ont marqué toute une génération par leurs textes, leur énergie et leur engagement.

Au fil de leur carrière, ils ont également contribué à façonner la scène musicale en tant que producteurs et collaborateurs de nombreux artistes. Forts de multiples disques d’or et de platine, ils reviennent aujourd’hui avec un nouveau projet et une tournée à travers toute la France.

Figure incontournable du reggae francophone, Yaniss Odua porte depuis près de 30 ans une musique engagée, positive et fédératrice. Originaire de Martinique, il a marqué plusieurs générations avec des titres devenus cultes et s’est imposé comme une référence grâce à des albums salués par la critique et de nombreuses collaborations avec des artistes internationaux.

Après Mon Frère (2025), il revient en 2026 avec un nouvel album et un spectacle inédit. Accompagné de FNX sur toute la tournée, Yaniss Odua poursuit son dialogue entre les générations en proposant un reggae moderne, conscient et ouvert sur le monde.

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C’est avec un savant mélange de musiciens d’ici et d’ailleurs que Dorian s’entoure pour proposer une prestation sur mesure, à votre convenance !

Avec une diversité instrumentale et artistique, Les gens d’Ailleurs assurent émotion et complicité.

Le tout servi avec des compositions et des reprises qui portent, par la voix de Dorian, un message d’humanisme et de partage sur les routes de France, dans un bistrot, dans un village ou simplement dans un jardin. .

499 route de Vors Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie

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English :

As part of the Incontournables series, AJAL welcomes Nég Marrons, Yaniss Odua, and Les Gens d’Ailleurs from Baraqueville.

L’événement Concert Nèg Marrons Yaniss Odua Baraqueville a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)