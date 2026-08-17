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AGENDA · Baraqueville

Salon Arbre-Expo Baraqueville

dimanche 18 octobre 2026 · Baraqueville

Salon Arbre-Expo Baraqueville

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Ville
12160 Baraqueville
Département
Aveyron
Tarif
2 Tarif de base plein tarif Tarif

Baraqueville

Salon Arbre-Expo

Baraqueville Aveyron

Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Venez vivre un événement grandeur nature !
Une manifestation-exposition qui regroupe en son sein tous ceux qui ont un lien avec les arbres, le jardin, la nature, l’environnement…et qui participent à sa défense et sa préservation, que nous soyons ruraux ou citadins.
Au programme
– des expositions et vente de végétaux ;
– des animations pour les enfants ; 2  .

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 6 17 66 81 13  arbresexpo@gmail.com

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English :

Come experience a life-size event!

L’événement Salon Arbre-Expo Baraqueville a été mis à jour le 2026-08-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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