Informations pratiques

Baraqueville

Salon Arbre-Expo

Baraqueville Aveyron

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Venez vivre un événement grandeur nature !

Une manifestation-exposition qui regroupe en son sein tous ceux qui ont un lien avec les arbres, le jardin, la nature, l’environnement…et qui participent à sa défense et sa préservation, que nous soyons ruraux ou citadins.

Au programme

– des expositions et vente de végétaux ;

– des animations pour les enfants ; 2 .

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 6 17 66 81 13 arbresexpo@gmail.com

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English :

Come experience a life-size event!

L’événement Salon Arbre-Expo Baraqueville a été mis à jour le 2026-08-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)